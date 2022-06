Trasformazione da vecchia casa trascurata a nuova villa con un bellissimo giardino

Per lo studio di architettura olandese Suzanne Kanter Architectuur & Interieur, equilibrio e armonia sono le caratteristiche più importanti nella progettazione di una casa. Ogni casa è quindi considerata speciale, un progetto unico. Gli esperti concentrano il loro lavoro in particolare sul collegamento armonico tra la casa e l'ambiente in cui si trova e tra architettura e decorazione d'interni. Gli elementi di base utilizzati dallo studio per raggiungere l'eccellenza nel design sono luce, spazio e funzionalità.

Il particolare progetto che stiamo per mostrarvi oggi riguarda la ristrutturazione di una casa che stava quasi cadendo a pezzi, abbandonata in uno splendido spazio verde..scopriamo come è stata trasformata!