I segreti dei piccoli giardini

Invece di concentrarsi su siepi alte o recinzioni, perché non utilizzare piante rampicanti come l'edera o le viti selvatiche, ideali per delimitare e per proteggere da occhi indiscreti. La fantasia in giardino va di pari passo con la conoscenza delle piante. Avere un melo sarebbe molto bello, ma è estremamente complicato averne cura visti i numerosi interventi da svolgere per proteggere i frutti e le foglie. Il ciliegio invece è resistente alle basse temperature e non richiede molta acqua, oltre ad essere ugualmente bello da avere in giardino.