Una zona giorno moderna assolutamente da copiare

Ormai parlare del soggiorno non è quasi più di moda, ma solo per un fatto: il soggiorno non si definisce più come tale perché si tende a non avere più una stanza unica per questo ambiente. L’open space ha rimesso in discussione la disposizione degli appartamenti italiani e non solo, cambiando totalmente il modo di vivere casa, o almeno la zona giorno. Come ottenere “l’area living perfetta”? C’è chi preferisce demolire ogni tramezzo, chi invece vorrebbe mantenere almeno una divisione parziale. Oggi andremo in un appartamento che vi illuminerà a riguardo e che potrebbe quindi servivi da esempio anche per una vostra futura ristrutturazione. Il progetto ha visto all'opera lo studio Near Architecture mentre le fotografie sono state eseguite da Paolo Fusco Photo.