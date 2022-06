L'arredo che non ti aspetti: 5 design per un soggiorno effetto wow!

Da un tubo di rame, un po' di legno di scarto e la vecchia pentola che state per gettare via potrebbe nascere un piccolo capolavoro, tutto sta nel saperlo riconoscere. Guardando Pentolicchia ci si rende infatti conto di come l'arte del recupero possa trasformare radicalmente vecchi oggetti abbandonati in qualcosa di davvero unico: allora, come vedreste una di queste lampade sul mobile del vostro soggiorno?