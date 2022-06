6 idee per un piccolo corridoio straordinario

Innanzitutto, il corridoio è uno spazio architettonico di passaggio, destinato ad unire tutte le varie stanze. Nel corso del tempo, preferendo degli open space alla classica divisione che vede gli ambienti della cucina, del soggiorno e della sala da pranzo separati, il corridoio sta via via scomparendo perché spesso considerato uno spazio inutile. Non è detto però che non si possa avere un appartamento moderno con il corridoio, questo è chiaro, basta guardare l’esempio in fotografia: un interno ristrutturato dove la riorganizzazione degli spazi ha visto l’ideazione di un corridoio piccolo ma bene illuminato, completamente in bianco.