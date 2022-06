Il rinnovo low cost di una casa al mare

All'inizio però, le cose erano molto diverse: qui la foto dello stato di fatto. Come ci lascia ben capire questa immagine, l'appartamento si presentava sovraccarico in termini di arredo, ma anche cromatici. Gli elementi d'arredo, molto datati e mal disposti nello spazio, ostruivano talvolta anche il passaggio, senza rendere tra l'altro giustizia allo splendido pavimento in ceramica antica, messo in ombra rispetto a tutto il resto.