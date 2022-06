Come Recuperare Spazio in Casa Vostra: Idee e Consigli

Un bilocale è spesso una scelta obbligata per chi vuole vivere in centro senza però dover spendere una fortuna o per chi vuole iniziare una nuova vita in coppia. Queste mini-abitazioni però non rappresentano solo una costrizione, in realtà nascondono un grande potenziale da poter sfruttare a dovere solo con un progetto creato su misura. Oggi ci richiamo a Sesto San Giovanni per vedere un lavoro d’interior design che potrebbe essere d’ispirazione anche per casa vostra, soprattutto se state cercando di risparmiare più spazio possibile. Il progetto ha visto all'opera lo studio GK Architetti.