Come realizzare una vetrata in casa senza sbagliare

E' la fase con cui si ottengono i tasselli in vetro nella forma e nelle dimensioni identiche alle sagome della bozza predefinita. In base alla collocazione della vetrata e alla struttura in cui verrà sistemato il vetro il taglio e le dimensioni varieranno. E' opportuno affidarsi a dei professionisti esperti del settore per non incorrere in imprevisti e danneggiamenti della superficie, ma è possibile anche provvedere in autonomia al taglio del vetro dotandosi, ovviamente degli attrezzi giusti. Per procedere con questa operazione serve un tagliavetro per incidere la superficie, una squadra per segnare i contorni da tagliare, carta vetrata per levigare le parti tagliate. È indispensabile avere una guida di riferimento che permette la traduzione del soggetto in vetrata, un bozzetto dettagliato ed accurato che consenta una realizzazione precisa della vetrata. Non è un'operazione particolarmente complicata, basta avere mano ferma ed essere decisi al momento dell'incisione.