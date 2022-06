Lo stile asiatico: idee per decorare

Sia come wallpaper, sia come una pianta in vaso o in semplici contenitori riutilizzati, il bambù è una pianta tipica e come tale non può mancare in qualsiasi arredamento che si ispira a questo Continente. Il bambù è fortemente legato ad un aspetto culturale di queste regioni perché, essendo un materiale naturale estremamente resistente, è stato un elemento importante nel passato per costruzioni ed oggetti.