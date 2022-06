5 soluzioni per una cucina.. piccola così!

Quando in casa non si dispone di molto spazio non si può far altro che sfruttare ogni singolo centimetro nella maniera più intelligente e funzionale possibile. Noi di homify vi abbiamo spesso suggerito soluzioni strategiche per soggiorni, camere da letto e bagni, ma cosa fare se l'ambiente più sacrificato della nostra casa è la cucina? In commercio si trovano molteplici composizioni dove, con poche mosse, sarà possibile disporre di una cucina corredata dell'essenziale. Ma se dell'essenziale, spesso anonimo e dozzinale, proprio non potete accontentarvi, eccovi 5 proposte che di anonimo e dozzinale non conoscono nemmeno il significato.