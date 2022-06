Trasparenze: come, dove, quando e perché farne ricorso

Se, come in questo caso, l'abitazione è dislocata su diversi livelli irregolari, una soluzione per creare profondità e senso di unicità tra gli ambienti è l'inserimento di divisori in cristallo. Piuttosto che creare una vera e propria parete, infatti, gli esperti dello Studio G/G associati_ing. Riccardo Guglielmi_arch.Anita Grossi hanno preferito optare per una sobria e discreta trasparenza. In questo modo, la luce naturale del livello successivo penetra nel piccolo corridoio di scale del livello precedente che altrimenti sarebbe angustio e buio, inoltre, si è dato risalto alla struttura antica che volutamente è rimasta invariata, e che anzi ha acquistato eleganza e contemporaneità.

Da notare infine il comodino, un pezzo noto agli amanti del design. Rigorosamente in plexiglass e dallo stile moderno, sembra non dare ingombro in questo piccolo ambiente, la sua presenza in più non toglie luce alla parete in cristallo, anzi contribuisce a dare aria all'insieme.