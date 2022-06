6 stili per 6 librerie diverse: quale fa per te?

Quando si mette su casa si fa in modo che l'intero arredamento rispecchi, in parte o del tutto, il carattere di chi la abiterà. Cucina, salone e camera da letto saranno espressione diretta del gusto di chi li sceglie e, attraverso il loro stile e i loro colori, ne rappresenteranno la personalità. Nessun arredo fa eccezione a questa regola, nemmeno la libreria. Questo mobile, infatti, prima ancora di svelare agli altri i nostri gusti in fatto di libri, possiede una propria anima, una natura tutta sua che fa sì che ogni libreria sia diversa dalle altre. In commercio se ne trovano di innumerevoli varietà, ma qual è quella giusta per casa nostra?

Vediamo insieme alcune soluzioni.