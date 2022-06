Top 5 della settimana: direttamente dal futuro

5 immagini che possono essere di grande aiuto a chi sta decidendo di dare al proprio piccolo balcone un volto nuovo ed elegante. Certo, perché avere un balcone piccolo, non significa rinunciare allo stile, anzi! Bisogna semplicemente capire come mettere in ordine le cose e quali elementi scegliere affinché il piccolo spazio non appaia come un magazzino disordinato. Insomma, cinque idee tutte da copiare per fare del vostro balconcino una piccola oasi di tranquillità… state a guardare!