Dinamicità e volume: 7 livelli nel cuore di Andria

Il libro delle idee di oggi ci porta nel comune di Andria, precisamente nel centro storico, dove l'abitazione singola di cui stiamo per parlare è stata completamente ristrutturata. L'intervento non ha modificato la struttura originaria, gli elementi strutturali, infatti, muri portanti e volte, sono stati mantenuti, così come la scala d'accesso esterna. Gli esperti di G/G associati studio di ingegneria e architettura, che hanno curato i lavori, hanno cercato di sfruttare tutti gli spazi che la struttura presentava nel modo più funzionale possibile, creando un ambiente dinamico e caratterizzato dalla presenza di variazioni altimetriche. L'edificio, infatti, presenta sei ambienti non solo diversi per funzionalità, ma anche per altezza.

Siete curiosi di scoprire questo progetto? Vediamolo nel dettaglio