Un Appartamento che Sfrutta Benissimo le Porte Scorrevoli a Catania

Dopo tanti articoli sugli open space potremmo dire che questo che stiamo per presentarvi è solo uno dei tanti, ma come potrete ben immaginare, anche questa volta non sarà cosi. La moderna ristrutturazione che stiamo per vedere insieme ha infatti operato una piccola rivoluzione in un appartamento dalle vecchie partizioni, ormai poco funzionali per la vita di una famiglia del 2015.