Come vestire la casa in stile scandinavo

L'interior design, in particolar modo in stile scandinavo, non prescinde dalla cura dei dettagli e degli arredi, dal più grande al più piccolo. Ad accompagnare quindi blocchi di colore, effetti bianchi e neri, linee pulite e mobili semplici ed eleganti, vi saranno anche piccoli graziosi complementi studiati ad hoc e accuratamente scelti per completare scaffali, pareti e pavimenti. Quadri, piantine, lampade e e cuscini, non sono visti solo come elementi decorativi puri, ma come must essenziali per la buona riuscita della casa, e importanti parti integranti. Via libera a pattern geometrici che richiamino le forme schematiche della casa, colori tenui o tocchi di colori lievemente più accesi come contrasto a pavimenti e rivestimenti chiari, ma anche tessuti tricot morbidi e accoglienti e calde imbottiture per divani e poltrone.