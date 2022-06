Le 7 finiture più spettacolari per il soffitto

Chi l'ha detto che il soffitto debba essere per forza un'immensa tela bianca? Ci sono tante alternative, valide e scenografiche. In questo articolo ne abbiamo raccolte 7, per rispondere ai diversi gusti e alle diverse esigenze. Dai colori alle luci, dal legno al tessuto, troverete spunti e idee per regalare ai vostri soffitti un ruolo da protagonista. Alcune soluzioni saranno più decorative, altre più pratiche, ma tutte nascondono proposte da prendere in considerazione! Magari anche solo per una stanza della casa, quella da mettere più in risalto, quella che dalla vostra abitazione è il cuore più prezioso.