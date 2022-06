Le idee in pietra per un meraviglioso bagno rustico!

Gli elementi decorativi non sono meno importanti, anzi, come spesso accade, ricoprono un ruolo essenziale all'interno di un ambiente, specialmente se la ricerca stilistica sull'interior design è spiccata e accurata nella mente di chi progetta o chi ci vive. Per abbellire ancora di più un bagno rustico in cui la pietra regna sovrana, è possibile ad esempio alternarla con pannelli decorativi a pattern che non contrastino troppo con il resto del rivestimento rurale ma che anzi lo completino riprendendo proprio le tonalità della pietra, che sia leccese o ardesia. Oggetti e complementi in resina che prendano le sembianze della pietra, come porta sapone e dispenser, bicchieri, vasi e placche per interruttori, si presentano inoltre come must indispensabili per rendere ameno e il più vicino possibile allo stile desiderato il proprio bagno, non fatta eccezione per porta candele, eventuali profili. Particolare attenzione va poi posta al lighting design: scegliere lampadari, lampade, faretti, led o plafoniere, non è solo importante per una corretta illuminazione dello spazio, ma è fondamentale anche dal punto di vista estetico.