L'arredo minimal si differenzia

Dopo aver chiarito perché amiamo così tanto lo stile minimalista, non potevamo aspettare molto altro tempo per riparlarne. In questo caso, il nostro occhio indagatore si rivolge verso un tipo di arredamento che possa ricalcare alla perfezione questo stile. Un mobilio del genere forza l'idea brillante che non deve più aggiungere decorazioni o strati, ma bensì fare l'esatto opposto: pensare minimal significa sottrarre il superfluo dall'oggetto riuscendo a mantenerne intatta la funzione. In questo processo, ciò che vengono messe in evidenza sono le linee tese e le forme decise di un design molto ricercato.