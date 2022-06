Soppalco? Una ristrutturazione per tutti

Soppalco sì o soppalco no? Se la casa presenta un soffitto abbastanza alto, non esistono molte altre opzioni per sfruttare questa caratteristica. I vantaggi sono molti: si potrebbe aggiungere 1 terzo dello spazio a disposizione per creare una zona notte molto più accogliente. Spesso, bisogna considerare che il soppalco non è solo un’esigenza, ma anche una questione di stile. Oggi andiamo in Sardegna per osservare da vicino un progetto che potrebbe ispirarvi per la vostra prossima ristrutturazione! I lavori sono stati condotti da Sogedi Costruzioni.