Progettare gli spazi all’aperto: i rivestimenti in legno

Il progetto riguarda un ampio balcone. Quanti di noi hanno in casa uno spazio del genere, magari con mattonelle danneggiate? In foto possiamo apprezzare un rivestimento in legno di larice, un legno molto resistente agli agenti atmosferici. Esiste sia in bianco che in rosso e contiene acido resinico. La sua struttura consente una facile lavorazione nonostante una grande durezza.