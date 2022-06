Un attico a Siena: interni pieni di luce per una famiglia moderna

In questa camera da letto gran parte della scena la fa sicuramente la testata del letto. La struttura in legno dorata profila l'imbottitura del capitonné, un blu reale che vivacizza la parete bianca su cui è appoggiato. I toni dorati sono ripresi dall'imbottita sul letto e dalla cornice dello specchio, sposandosi alla perfezione con il legno del mobile alla nostra destra. Gli elementi antichi, che potrebbero far pensare allo stile classico, sono stati reinventati in chiave moderna, producendo la stupenda armonia cromatica e visuale nella foto.