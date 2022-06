Un appartamento moderno come un nido d'amore

Prima di mostrarvi la zona notte però, facciamo un passo indietro. Ci troviamo a Macerata Feltria, in provincia di Pesaro Urbino, immersi in un paesaggio collinare spettacolare. Una coppia decide di costruire casa al piano terra di una villetta bifamiliare, abitata al primo piano dai genitori di lui. Allo stato di fatto l'area si presentava completamente vuota, vi erano solo le mura perimetrali, i vani per porte e finestre e 140mq da reinventare. Le esigenze espresse dalla coppia consistevano nel disporre di soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e un vano lavanderia-stireria. Così, gli esperti di QUADRASTUDIO hanno potuto progettare una casa perfettamente su misura, dove la zona notte e quella giorno, praticamente parallele, sono disposte in maniera razionale e funzionale.