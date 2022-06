Come posso rendere la mia cucina più stretta e compatta?

Tanti piccoli accorgimenti portano a grandi risultati. Abbiamo visto come seguendo determinati consigli, si risparmi già molto spazio. Una cucina è anche un concentrato di elettrodomestici, ognuno con una funzione diversa e ben precisa. In questo caso è più complicato riuscire ad accorpare tutti gli strumenti in uno solo. Si possono sostituire vari strumenti con un robot da cucina completo e quindi risparmiare sulla collocazione di pezzi diversi, ma non si può fare lo stesso con un frigo, un forno e una caffettiera.

Occorrono quindi soluzioni diverse. Si possono agglomerare in blocco creando una posizione specifica per determinate funzioni. Anche in questo caso, come in occasione delle dispense, spostare tutto su un piano verticale è la trovata più congeniale.

Kitchenaid è un'impresa specializzata nella produzione di elettrodomestici professionali, specifici per la cucina. Alla qualità degli strumenti da lavoro, applicano anche lo studio di soluzioni confortevoli e il contenimento degli ingombri è una di queste. Il risultato è di grande qualità tecnologica ed efficace compattezza.