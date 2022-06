Come posso preparare il mio giardino per l'inverno?

Il freddo è nemico di molte delle nostre amate piante. Le gelate possono bruciare anche le piante più rigogliose, azzerando ogni sforzo e ogni cura risposta per farle crescere sane.

E' quindi importantissimo preservarle in luoghi più caldi e al riparo dalle intemperie, come in alcuni punti della casa, in veranda o meglio ancora in una piccola serra. Quest'ultima opzione è ottimale poiché immagazzina la luce e il calore naturale del sole, mantenendo riparate le piante. La serra diventerà quindi il posto in cui ospitarle fino all'arrivo della primavera.

In foto possiamo ammirare L'invisible serre de Nantes, una reinterpretazione funzionale e carica di stile degli interior designer Tabary Le Lay. Questa piccola ed elegante serra ha tutte le peculiarità adatte per la sua funzione, grazie a una notevole superficie vetrata in grado di immagazzinare al massimo il calore dei raggi del sole.