​Sei soluzioni per creare un fantastico angolo di lettura

Per quanto ridotto nelle dimensioni e nello sviluppo, un angolo lettura è anche uno spazio di archivio. Vi si devono conservare infatti non solo il libro che si sta leggendo in un dato momento ma anche un numero limitato di volumi che possono servire da alternativa o da consultazione a margine. A tale scopo potrà essere in molti casi utile dotarsi di una funzionale mensola, da porre in prossimità allo spazio della lettura, in maniera tale da consentirci di mantenere tutti i nostri libri comodamente a portata di mano. In alcuni casi la mensola, installata alla debita altezza, potrà anche fornire da piano d'appoggio per la lettura stessa.