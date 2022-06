L'angolo TV perfetto per un soggiorno moderno

Viviamo nell'epoca delle informazioni visive e sempre di più il nostro immaginario è veicolato e orientato da immagini in movimento. Se computer e smart phone condizionano il nostro rapporto con le immagini durante il periodo di lavoro e nei momenti all'aria aperta, i nuovo televisori, anch'essi sempre più spesso smart, si ripropongono come efficaci macchinari di trasmissione delle immagini, rinnovando il loro ruolo di elementi protagonisti dello spazio domestico. Le nuove tecnologie legate alle fonti a LED e all'introduzione dei modem all'interno degli apparecchi televisori ne ha implementato enormemente le potenzialità, trasformando di conseguenza anche lo spazio che li circonda.

Gli apparecchi televisori di nuova generazione possiedono in genere schermi molti più ampi (curvati, nei modelli di punta più recenti) e sono corredati di sistemi audio a effetto teatrale. In conseguenza di ciò il soggiorno, o la stanza dedicata alla visione della TV, muta profondamente le proprie caratteristiche: si fa più ampio possibile, sgombro da mobili o suppellettili inutili e si dota di ampi divani per una comoda visione. Il design e l'interior design di ogni elemento che appartiene a questo spazio ne risultano in tal modo profondamente mutati.

Il divano e le poltrone devono essere comodi e avvolgenti, adatti a un utilizzo prolungato. In molti casi potranno essere corredati da comodi cuscini o da coperte intonate per una visione ancor più confortevole. Anche il mobilio dovrà essere calibrato all'occorrenza per poter accogliere l'apparecchio televisivo e renderlo gradevole anche da spento.