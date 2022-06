Il letto degli ospiti: soluzioni e consigli

Non abbiamo una camera in più per gli ospiti? Nessun problema, con un comodo divano letto pieghevole in soggiorno, potremmo creare un piccolo spazio per accogliere per una o più notti i nostri amici. A seconda dello stile della casa e dello spazio a disposizione, potremmo scegliere tra i diversi modelli in commercio. Se amiamo lo stile scandinavo, per esempio, di certo rimarremo affascinati da Recast, il raffinato divano letto ideato da Per Weiss per Innovation e qui proposto da ANGOLO DESIGN: un design semplice e al tempo stesso raffinato, per un divano perfetto in ambienti di ogni stile. E alla sera, basterà sollevare il lato posteriore, per ottenere in poche mosse un pratico letto alla francese, ideale per ospitare anche due persone!

