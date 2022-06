Sogni d’oro: 6 idee di stile per la camera da letto

Ergonomico, alto, sottile… come deve essere il cuscino ideale? Spesso si tende a sottovalutare la sua importanza, ritenendo le diverse tipologie una simile all’altra. In realtà, scegliere il giusto cuscino giusto è molto importante per il nostro benessere: utilizzare un modello non adatto potrebbe infatti causarci fastidi al collo o alla schiena, oltre che influire sulla qualità del nostro sonno. Ma come va scelto il cuscino? Ecco alcuni consigli:

- se dormiamo supini, con la pancia in su, dovremmo optare per un cuscino di altezza media. Né troppo alto, né troppo basso, per non affaticare la naturale curvatura della spina dorsale;

- se risposiamo su un fianco, meglio preferire un cuscino alto, per bilanciare la posizione del corpo;

- se amiamo invece stare a pancia in giù, scegliamo un cuscino basso, per dormire comodamente;

- facciamo poi attenzione alla consistenza: non troppo duro, per non sforzare eccessivamente il collo, ma nemmeno troppo morbido, per evitare di sprofondare;

- se soffriamo di cervicale o di problemi alla schiena, infine, il consiglio è di consultare il nostro medico, che saprà indirizzarci verso soluzioni ad hoc.