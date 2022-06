Ritorno allo splendore: una casa dallo stile classico

Una pregiatissima scalinata realizzata in pietra della Majella e ornata da una ricca ringhiera in ferro, ci conduce infine, al secondo ed ultimo piano. Qui troviamo un’area dedicata alla palestra, le stanze da bagno e, naturalmente la zona notte. Ancora una volta cambia lo stile decorativo di pavimenti e porte. Possiamo infatti notare come non vi sia più il marmo a rivestire il suolo, bensì il più moderno parquet in una tonalità chiara, mentre si schiarisce il tono delle porte, in questo caso a scomparsa, e delle cornici notevolmente ridimensionate.

Cosa ne pensate del risultato finale?

