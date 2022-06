Come sistemare la mia bici in casa durante l'inverno

Alla fine una bicicletta è bella a vedersi, soprattutto se è curata nella pulizia e ben custodita.

Chi ama la bici spesso ha il piacere di esibirla e per questo, spesso, può stare tranquillamente in casa, far parte di noi, senza stonare. Per questo si può renderla parte dell'arredo, anche solo nella sua semplicità, magari appoggiata a una parete, o perché no, anche davanti a una finestra.

E' naturale, non tutte le biciclette possono considerarsi arredo di gusto, non ce ne voglia la simpatica Graziella! Questa soluzione può essere un valido consiglio a chi possedesse una bella bici di ottima fattura come il caso di quella illustrata in foto: la Bambooryst. Come sottintende il suo nome, è una bici con un telaio realizzato interamente in bambù, un materiale naturale, estremamente resistente e rigido, ma anche leggero.

La Bambooryst è una bicicletta dal piglio sportivo, con finiture di pregio e pensata per essere usata tutti i giorni ed essere ammirata.

L'inverno comincia a colpire duro e purtroppo sarà difficile riuscire a fare qualche bella pedalata per qualche mese ancora, ma con un pizzico d'ingegno, la nostra amata bicicletta potrà farci compagnia anche in casa.