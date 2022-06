Modi Stimolanti e Creativi per Arredare la Tua Casa Quest'anno

L'inizio di ogni nuovo anno coincide con lo scatenarsi sulle ipotesi più fantasiose sui futuri elementi di tendenza nei vari settori espressivi: dall'arredo alla moda alle arti. Se esiste un elemento ricorrente negli ultimi anni questo appare senz'altro la contaminazione degli stili: non si può così più parlare di tendenza dominante ma di tendenze, che tendono a soprapporsi, fondersi o sommarsi tra loro. Questo andamento appare ancora più accentuato dall'aumento esponenziale dell'uso del web e dei social media, capaci di amplificare in maniera prima impensabile gusti e teorie, immagini e suggestioni.

Il fenomeno è forse più accentuato che in ogni settore nel mondo dell'arredo: realtà di per sé ibrida e formata già in natura da una molteplicità di livelli, che si sovrappongono tra loro nello spazio dell'abitare. L'accostamento, il mix & match, è dunque una qualità propria dell'arredo, che si rinnoverà con modalità inedite, all'insegna degli accostamenti nuovi, delle assonanza ma anche delle dissonanza tra i vari elementi. Esistono poi naturalmente anche precise linee di stile che si preannunciano di tendenza per l'anno a venire: tra queste ne abbiamo selezionato sei.

Una prima invariante che si preannuncia per il questo anno è la presenza nell'arredo di elementi ispirati a uno stile minimale, nel più classico solco del less is more, talvolta declinato nella variante dello stile nordico e del design scandinavo: a tale tendenza si potrà spesso accompagnare una preferenza per le tonalità chiare, in particolare per il bianco caldo e rilassante.

Simili linee guida riguarderanno tanto le finiture degli spazi domestici che gli stili degli arredi, nei quali si potrà agevolmente inserire anche il riuso di vecchi pezzi rivisitati.Per entrambi elemento unificante potrà essere come sempre il colore, in particolare il rosso, nelle varianti marsala, bordeaux o rosso brillante, al pari del nero e del bianco.