Quale tappeto scegliere?

Il soggiorno colorato e allegro realizzato dallo studio messicano ESTUDIO TANGUMA, ci introduce perfettamente nel discorso relativo al terzo aspetto da considerare quando si compra un tappeto: il colore e il disegno. Il tappeto arcobaleno della foto, infatti, riesce a inserirsi perfettamente nell'ambiente che lo circonda. Come mai? Semplicemente perché i suoi colori riprendono quelli della parete dominante. Scegliere un tappeto le cui tonalità e il cui disegno siano in armonia con la stanza è fondamentale: se optate per un semplice tappeto monocolore, ovviamente ciò sarà più semplice; nulla vi vieta però, come dimostra la foto, di optare per dei tappeti più vivaci e colorati, basta che siate in grado di inserirli con intelligenza nelle stanze a loro destinate!