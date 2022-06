I segreti per ridurre l'umidità in casa

L'umidità è un problema spesso presente nelle abitazioni Di recente costruzione o meno non è raro trovare alle pareti o agli angoli del soffitto tracce di muffa, macchie nere e rigonfiamenti delle pareti che indicano presenza di umidità. Le cause possono avere origine da fonti interne, come cucina o bagni, o più spesso provenire dall'esterno per un cattivo isolamento delle pareti o per l'umidità di risalita dal sottosuolo. Quest'ultima in particolare è un problema frequente e sottovalutato che può provocare danni all'abitazione e maggiori costi di riscaldamento. Causa un cattivo isolamento dei muri rendendoli umidi, e provocando una trasmissione maggiore di freddo in inverno e di caldo in estate.

Per non danneggiare la nostra casa e non farla apparire trasandata e in cattivo stato, e anche per evitare problemi alla salute è possibile seguire alcuni consigli, semplici da mettere in pratica che possono risolvere il problema e assicurare un miglioramento dello stato e dell'abitabilità della casa. Di seguito alcuni suggerimenti pratici e funzionali che permettono di allontanare l'umidità dalle nostre abitazioni.