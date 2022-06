La viletta all’italiana fuori dagli schemi

Quante volte vi è capitato di osservare un interior moderno e di trovarlo noioso? Spesso, infatti, i progetti d’interni corrono il rischio di essere estremamente impersonali o di avere poco carattere. Se state cercando qualcosa per cambiare il vostro appartamento e non avete voglia di uno stravolgimento completo, potreste cercare di creare una tematica precisa e di seguirla. Cosa in particolare? Un interior si può sviluppare in funzione di uno stile ben preciso, di un colore, di una serie di materiali particolari, senza escludere l’ispirazione che potrebbe venire da un film per esempio. Oggi, ci dedicheremo ad un interior che a noi è sembrato avere una grande personalità, senza per questo esagerare e diventare invadente! Il progetto ha visto all'opera l’architetto Sergio Virdis e l'interior designer Michelina Colasuonno.