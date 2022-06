5 buoni motivi per scegliere il legno in casa

Il primo buon motivo riguarda sicuramente la salute, la nostra come quella dell'ambiente. Specialmente quando parliamo di legno non trattato, questo materiale è perfetto per le persone che soffrono di allergie. Inoltre assorbe umidità, ma la rilascia in modo graduale quando l'aria diventa troppo secca, configurandosi quindi come un prezioso alleato contro le affezioni del sistema respiratorio.

Per quanto riguarda l'ambiente, l'utilizzo del legno permette di progettare l'architettura di una casa come il suo interior design in modo sostenibile, visto che si tratta di un materiale del tutto riciclabile oltre che durevole nel tempo. Inoltre, ogni metro cubo di legno come sostituto di un qualsiasi altro materiale da costruzione riduce in maniera significativa il rilascio di Co2 nell'aria.