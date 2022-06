Una casa familiare, quando abitare diventa un gioco!

Nella camera della bambina viene usato un po' di colore, interessante come non è stato usato il classico rosa, ma una carta da pareti azzurra, che si abbina molto bene al verde. Il parquet si espande in tutte le stanze, anche qua lo troviamo come base per una cameretta pensata non solo per riposare, ma anche come una sala giochi. Lo spazio per motivi funzionali e per portare luce viene suddiviso dalla “parete scorrevole”, che diventa la parte che in futuro sarà utilizzata come zona studio.