Tutte le alternative ad un armadio classico

Se vi piace che la vostra camera da letto abbia un aspetto industrial, un'alternativa al classico armadio può essere quella di ricorrere alle scatole. Ce ne sono di tantissimi tipi: in tessuto, in vimini, in metallo. Opache oppure trasparenti, chiuse oppure aperte in alto. Le scatole possono essere posizionate all'interno di una cabina armadio, sotto il letto, oppure possono essere lasciate in bella vista. Make It di Macrit è una via di mezzo tra una scatola e una cassettiera. O, meglio, è una cassettiera in MDF colorato in pasta che, al posto dei cassetti, ospita delle scatole industriale in metallo. Un'originale idea fai da te, perfetta per sostituire il classico guardaroba.