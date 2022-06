Alla scoperta di un appartamento tutto al femminile !

Lˋultima stanza che viene percorsa in questo sistema abitativo è il bagno. Le linee semplici e i colore beige delle piastrelle, sono il continuo dei toni utilizzati nella camera da letto, ed esprimono lˋ idea di un bagno elegante e pratico. I sanitari sono di design semplice, ma a mettersi in gioco sono i riflessi, dati dalla parete in vetro della doccia e dallo specchio.

Le abitudini della proprietaria hanno definito il processo progettuale. L'insieme diventa uno spazio dˋ incontro da vivere in maniera intensa, che tra un libro, uno scritto e qualche nota, ci invita come un ospite, ma ci accompagna come un protagonista.