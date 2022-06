La ristrutturazione di una casa operaia a Bologna

Per meglio valorizzare l'edificio e il suo stile, sono stati aggiunti elementi propri della tipologia di riferimento, i quali, reinterpretati con una chiave più attuale, hanno conferito all'intero edificio un tono decisamente più moderno. Parliamo di marcapiani, zoccolature, paraste a spigolo, e riquadrature su porte e finestre che, in uno sguardo d'insieme, hanno caratterizzato l'esterno dell'immobile, donandogli armonia e sobrietà. I battenti in legno per porte e finestre risultano perfettamente in linea con la filosofia iniziale e, in ultimo, la scelta della tonalità scura del legno abbinata al colore rossastro dei mattoni che rivestono le facciate, si è rivelata vincente per un risultato signorile ed equilibrato.

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio il prima e il dopo dei tre piani dell'edificio: piano interrato, piano terra e primo piano.