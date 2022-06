6 stanze adatte per installare la televisione

Non c'è dubbio alcuno sull'importanza del ruolo che la televisione riveste all'interno del salotto moderno. Vero è anche che le apparecchiature di diversa natura, comprese dimensioni e quantità, dipendono dalle esigenze particolari di ciascuno, ragione che rende improbabile fare schemi troppo rigidi e stilare diktat precisi. La grandezza dello schermo, preferibilmente piatto non solo per un fattore estetico ma anche per funzionalità e poco spessore, andrà perciò di pari passo con la larghezza della parete attrezzata in cui si vuole apporre in caso di mancato mobile d'appoggio.

Inoltre, la distanza dalle sorgenti luminose è un elemento da non sottovalutare: è preferibile posizionare la tv nè a ridosso da faretti puntati nella stessa direzione e diretti verso lo schermo, nè di fronte e quindi parallelamente a finestre e balconi, bensì di fianco, lasciando a lato fasci di luce sia naturale che artificiale. A livello visivo, per rendere la tv, soprattutto se di grandi dimensioni, meno invasiva e dare all'ambiente un tocco elegante, sarà possibile e utile installare un pannello decorativo o piastrelle in gres effetto brick o pietra naturale, che, come in questo progetto, leghino al meglio tutti gli elementi presenti.