Come far comunicare interni ed esterni della casa con armonia

Si può molto discutere riguardo a cosa sia l'architettura, di certo è ammissibile anche la seguente definizione: “l'architettura è ciò che separa l'interno dall'esterno”. La suddivisione di questi due ambiti è fondamentale nel definire il ruolo di schermo tridimensionale composto dalla scienza e arte del costruire. Dentro e fuori, interno ed esterno sono due mondi che attraverso l'architettura dialogano e interagiscono, scandiscono differenze e affinità, diventano abitati secondo modalità differenti.

Se l'architettura storica ha sempre cercato rifugio verso l'esterno (luogo della natura ostile e dei nemici minacciosi), la modernità ha sancito una radicale rivoluzione stabilendo che i due mondi dovessero invece dialogare il più possibile. Si è così assistito a un duplice movimento di osmosi tra questi due ambienti: l'interno chiamato ad aprirsi il più possibile, a farsi arioso e solare; l'esterno sempre più accogliente e confortevole, ben lontano dall'idea di natura tiranna che un tempo lo dominava. Questo cambio di prospettiva è stato certamente reso possibile dalle nuove tecniche costruttive, ma ancor prima è frutto di un radicale cambiamento di paradigma, che vede lo spazio concepito come un “unicum” e non come una serie di frammenti tra loro inconciliabili e incomunicanti.

Mettere in comunicazione l'interno e l'esterno significa per i progettisti provare a ribaltare il cannocchiale e osservare le cose secondo una diversa prospettiva. Ecco allora che, in tale approccio, l'interno verrà progettato come un esterno e viceversa. Il primo allora diverrà un paesaggio, nel quale gli arredi e gli spazi, le luci e le bucature costituiranno un panorama inclusivo. L'esterno di converso verrà concepito come una grande stanza a cielo aperto, accogliente e domestica pur se formata da elementi naturali.