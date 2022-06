Soggiorno: una top 10 da sogno !

Cominciamo il nostro tour con un bellissimo soggiorno in stile mediterraneo. Accogliente e intimo conserva comunque un aspetto fresco e giovane malgrado per il mobilio siano stati scelti pezzi autentici con una forte identità. Dalle grandiose poltrone trafugate a uno stile più classico al tavolo basso del soggiorno lasciato in stile naturale, grezzo e rurale. Non vi sembrerà strano qualche richiamo allo shabby chic che nel contesto complessivo funziona benissimo. Emerge in particolare nella grande credenza sbiancata, nelle travi a soffitto della stessa fattura e nella tenda in lino. Attenzione ai faretti che conferiscono un tocco ricercato all'ambiente. Le pareti di mattone e le grandi mattonelle in cotto sono stati invece importati da uno stile rustico.

Abbiamo dunque di fronte un esempio eccezionale di stile mediterraneo che è però il risultato di un sapiente mix di dettagli importanti da stili diversi. La testimonianza di come le etichette non definiscono in modo assoluto gli oggetti del nostro mondo.