​L'eredità di Mies

Tra i grandi maestri del Movimento Moderno, Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrana, 27 marzo 1886 / Chicago, 17 agosto 1969) è fra gli architetti più carismatici e influenti del Novecento e forse di tutta la storia dell'architettura. In giovane età, grazie all'influenza di Peter Behrens, Mies sviluppa un approccio architettonico basato sull'applicazione delle nuove tecniche strutturali. Sviluppa anche una simpatia per i principi estetici del costruttivismo Russo e della scuola olandese De Stijl.

Anche le opere neoclassiche di Karl Friedrich Schinkel hanno una forte influenza sul linguaggio espressivo maturato in questi anni da Mies, in particolare il rigore delle forme e un deciso senso di monumentalità, che accompagneranno poi tutte le sue opere del periodo più maturo.

Nel 1921partecipa all'importante concorso di idee per un grattacielo sulla Friedrichstraße a Berlino, realizzando un edificio dalla forma iconica di cristallo, vicino ad alcune poetiche espressioniste. Oltre che essere una visionaria applicazione dell'architettura in vetro, tecnica costruttiva che Mies adotterà in diverse occasioni, il grattacielo è il primo di una serie di importanti progetti mai realizzati. Tra questi: Grattacielo in vetro (1922), Edificio in cemento armato per uffici, Casa in campagna in cemento armato (1923), Casa in campagna in mattoni (1924).

Quest'ultimo materiale diventa un marchio di fabbrica nella poetica di Mies (che soleva affermare “unisco due mattoni e ho fatto architettura”), che lo applicherà nel progetto per il Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg a Berlino (1926) e nella costruzione di Casa Wolf e Casa Lange (1927). Con l'ascesa del nazismo, negli anni trenta lasciò la Germania per trasferirsi negli Stati Uniti. Qui, in particolare a Chicago, realizzò alcune fra le sue architetture più significative, tre cui la sede dell'Illinois Institute of Technology e la Casa Farnsworth.

Tra le altre opere di rilievo il Seagram Building, a New York e la Neue Nationalgalerie a Berlino.