Un bungalow diverso dagli altri

Quando pensiamo ad un bungalow, ci viene subito in mente una casa ad un solo piano, con copertura piana e no particolarmente ricca di dettagli creativi e personali. Insomma, di sicuro non associamo il termine bungalow con l'immagine di un'architettura piena di stile e fascino. Sicuramente questa immagine corrisponde alla maggior parte dei bungalow, è vero, ma non è assolutamente il caso di quello che vi portiamo a vedere oggi! Lo studio FingerHaus, partendo da questa idea base di una residenza strutturata in modo semplice, ha dato vita ad un'abitazione elegante e moderna! Incredibile? Andiamo a scoprirla!