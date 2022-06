Come disporre i mobili in un monolocale ultra funzionale

Partendo dal presupposto che non esiste un vero e proprio schema perfetto, ma che ogni appartamento e monolocale è un caso singolare da valutare oculatamente per sfruttarne al massimo le potenzialità, va da sè che alcuni piccoli suggerimenti di base possono aiutare a livello generale. Il progetto curato nell'interior dallo studio Aiya Lisova Design non solo mantiene saldi alcuni elementi fondamentali ma li reinterpreta in chiave attuale con un tocco di particolarità che non guasta.

Puntare sui colori chiari è un primo importante dettame, a cui deve fare seguito una riflessione sull'illuminazione, il più possibile naturale filtrata attraverso ampie finestre con tendaggi leggeri e chiari, mobili ridimensionati ad hoc e proporzionati allo spazio da arredare, ma anche contrasti cromatici moderni come il bianco e il nero a piccole dosi, una parete decorativa in effetto brick e pavimenti altrettanto chiari che rendano lucente tutto l'appartamento. Anche la presenza di pareti attrezzate e qualche specchio qua e là potrà facilitare l'impeccabile riuscita dell'ambiente, come pure mobili in vetro, cristallo o acciaio.