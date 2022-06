La casa del futuro? 60 mq per tutto

Come su un albero, l’abitazione in questione si presenta come un piccolo nido, un riparo accogliente che nasconde molti segreti. La casa si solleva da terra di ben 9 metri in modo da minimizzare l’impatto ambientale. Come possiamo vedere, benché il suo design sia moderno, i materiali naturali, come i rivestimenti in legno utilizzati per l’esterno ricordano un po’ l’architettura tipica delle abitazioni dell’Europa settentrionale.