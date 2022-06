Due cuori e… un appartamento da sogno!

Anche per il bagno di lui dovremo pensare a una soluzione a sua misura, che lo faccia sentire a proprio agio e in cui possa dedicarsi al proprio benessere e alla propria bellezza. Potremmo per esempio allestire una mini palestra: non servono grandi spazi, basterà una mensola (magari ricavata in una nicchia) su cui poggiare i pesi, un’asta orizzontale fissata nella parte bassa del muro per poter fare gli addominali e magari anche una scala a pioli ancorata al muro, da utilizzare per i piegamenti, oltre che come pratico appendiabiti.

E per le decorazioni, visto che in fondo al cuore, ogni uomo rimane sempre un po’ bambino, perché non rivestire le pareti con i personaggi dei cartoon, come vediamo in questo originale “superbagno”?