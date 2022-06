Piastrelle effetto legno: tutto quello che devi sapere

Quali materiali compongono le piastrelle a effetto legno?

Sicuramente il materiale più diffuso è il gres porcellanato, perfetta sintesi tra le tradizionali piastrelle ceramiche e il legno vero. Un materiale resistente, perfetto sia per gli ambienti interni che per gli esterni, sia per le pavimentazioni che per i rivestimenti. Il gres porcellanato viene realizzato in piastrelle tramite un processo di compattazione dei materiali (argilla ceramica, minerali feldspati, rocce sedimentarie, sabbia), precedentemente ridotti in polvere. L'impasto viene poi cotto ad alte temperature e, eventualmente, colorato. Si ottiene così un gres naturale non smaltato. Per ottenere l'effetto smaltato è infatti necessario un ulteriore passaggio: la levigatura della piastrella mediante rulli abrasivi. Nella foto, una realizzazione firmata Gerflor.