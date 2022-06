FIFA World Cup 2014 – Gli stadi

La Coppa del Mondo 2014 in Brasile sta finalmente entrando nel vivo con le eliminazione dirette. Goal, sudore, lacrime ed emozioni si stanno alternando in questi giorni. Alcuni dei nostri esperti che hanno lavorato alle progettazione degli stadi di questa meravigliosa competizione ci hanno fornito immagini spettacolari di questi impianti. In tutto il Brasile queste meraviglie cattedrali di architettura stanno accogliendo migliaia di tifosi provenienti da tutto globo. La nota polemica tra vantaggi e svantaggi di questo evento per il Brasile fortunatamente non ci compete, anche se la riteniamo più che legittima.

Da un punto di vista di progettazione architettonica non possiamo fare a meno di ammirare il lavoro stupefacente che è servito per costruire questi stadi che questi stati completati in tempo, nonostante le numerose dicerie.